Nicolas Raskin, l'homme-clé du milieu de terrain: "On a géré nos problèmes en équipe"

Le Liégeois est notre homme du match !

Un match plein. C'est en trois mots le résumé de la rencontre de Nicolas Raskin ce dimanche sur la pelouse du Sporting de Charleroi, avec à la clé une belle victoire pour les Liégeois. "En première période, on a surtout eu des soucis en perte de balle. On essayait de jouer sur les côtés, mais en perte de balle, nous n'étions pas assez dans l'axe. On a géré ça en équipe et ils n'ont eu qu'une occasion qui se termine sur e poteau".

Ils ont aussi été bien aidés par l'expulsion de Zorgane. "C'est vrai que ça nous a aidé. En fin de match, c'était malgré tout assez chaud, mais on a gagné, c'est le principal. On avait bien préparé le match et on a cette fois eu toute la semaine pour le faire, pas comme contre Seraing. Il faut qu'on continue, qu'on aille de l'avant, car le calendrier qui nous attend est assez chargé".

Dans une semaine, c'est en effet l'Antwerp qui se déplacera à Sclessin.