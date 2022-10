Francky Dury va-t-il revenir pour sauver Zulte Waregem ? Il répond

Zulte Waregem est bon dernier de D1A, une situation qui doit peiner l'ancien entraîneur iconique des Flandriens, Francky Dury. Mais un retour est-il dans les tuyaux ?

Francky Dury a répondu à la question pour Sport-Foot Magazine et il est très clair : même si cela le peine de voir "son" Zulte Waregem dans un tel état, il ne compte pas revenir sur le banc au Gaverbeek. "Je préférerais faire ça quand ils seront plus haut au classement", plaisante-t-il. "Après chaque match perdu, je reçois des messages me demandant si je reviens...mais soyons clairs : un retour est exclu. Je reçois beaucoup d'offres, mais aucune ne me séduit pour l'instant sportivement ou financièrement".

Mais bien sûr, Dury souffre autant que son ancien club. "Ce qui se passe à Waregem me fait bouillir. Il faut 35 à 40 points pour se maintenir cette saison...avec un 5/30, il va falloir que ça arrive très vite. Sur les 7 matchs à venir avant la Coupe du Monde, il faudrait en gagner trois ou quatre". Ca s'annonce compliqué.