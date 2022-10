Karel Geraerts ne change pas de crédo : "Notre 9 sur 9 ne change rien"

A l'aube de jouer un match décisif face à Braga en Europa League, le coach de l'Union Saint-Gilloise n'a pas dérogé à sa philosophie : prendre match par match.

Après 9 points sur 9 brigués avec la manière, beaucoup de coachs ou de clubs pourraient se sentir sur un petit nuage et laisser transparaître, au moins, un peu d'arrogance. Mais ce n'est pas le cas de Karel Geraerts. Celui qui avait déclaré avant la victoire fantastique (1-2) que Braga restait le favori de son groupe n'a pas changé son fusil d'épaule.

"Je n’utilise jamais le classement pour motiver le groupe", a déclaré le coach de l'Union en conférence de presse. "Nous ne nous concentrons pas là-dessus. Je suis uniquement focalisé sur le prochain match, à savoir celui de demain (contre Braga)."

Geraerts n'oublie pas que Braga menait au score chez eux, avant de s'effondrer en fin de match et d'encaisser un doublé de Gustaf Nilsson. "C’est une équipe technique avec de nombreux joueurs au profil intéressant. La semaine dernière, nous avons dû nous battre tout le match pour gagner. Ils restent aussi sur trois défaites de rang et voudront rectifier le tir."

Nous devons nous méfier de la réaction de Braga

"On ne sait jamais comment une équipe peut réagir à une telle série", a continué Geraerts. "Leur réaction pourrait bien être féroce et c'est une chose à laquelle nous devons être prêts. Que nous gagnions plusieurs fois de suite est bon pour notre confiance et devrait nous donner un coup de pouce. Mais ce n'est pas comme si nous menions déjà 1-0 quand nous entrons sur le terrain."

"Nous avons bien démarré notre campagne européenne mais notre objectif ne change pas. Nous allons aborder ce match pour le gagner. C’est ce que nous avons fait lors des trois matches précédents et notre 9 sur 9 ne change rien", a conclu le coach unioniste.