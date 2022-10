Ostende veut tout tenter pour prendre les trois points face à l'Union

Les Bruxellois auront un match européen dans les pattes et les Côtiers veulent en tirer profit.

Dimanche soir, Ostende recevra l'Union pour la 12e journée de championnat. En quête d'une victoire depuis le 10 septembre, les Côtiers veulent profiter du match européen de l'Union pour exploiter la fatigue de leurs adversaires.

"Nous devons gagner ce match. Si on gagne en moyenne tous les trois matchs, on s'en sortira pour le maintien. Pourtant, il y a toujours des moments où nous donnons des occasions aux adversaires et certaines décisions sont contre nous", a lancé Yves Vanderhaeghe dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Contre Seraing, par exemple, on avait 62 % de possession de balle en milieu de première mi-temps, mais on manquait d'idées. Et sur un corner, l'adversaire s'est créé une occasion. Mais malgré ce penalty injuste contre nous, on a quand même réussi à tout donner pendant vingt minutes."

Le coach ostendais compte sur le retour d'Indy Boonen. "Certains ont peut-être déjà oublié Indy, mais il montre certaines choses à l'entraînement. Indy a eu du mal à se faire une place ces derniers mois. Les blessures l'ont ralenti et ces dernières années, il n'a jamais pu être lui-même et jouer librement. Indy n'est pas le joueur le plus fort physiquement, mais il a de très bons pieds. Ce garçon sait très bien tirer. Comme toute équipe, nous avons aussi des suspendus et des malades, et il peut en profiter."