Au Club de Bruges, tout va bien: l'infirmerie se vide !

Mais il y a mieux encore: l'infirmerie ne se remplit pas !

Après une rencontre aussi intense que celle de mercredi à l'Atlético Madrid, on pourrait se dire que certains joueurs ont pu rentrer d'Espagne avec quelques petits bobos. Et bien non, puisque d'après Carl Hoefkens, qui s'est s'exprimé ce vendredi en conférence de presse, tout le monde pourrait être opérationnel.

"Il se pourrait même que Boyata fasse son retour", annonce le coach du Club. "Il est en effet proche d'un retour, je suis heureux de la façon dont il travaille pour revenir après sa blessure. Mais tant pour lui que pour les autres joueurs, nous prendrons une décision samedi".

Il est donc possible que Carl Hoefkens laisse quelques joueurs au repos. Il y aura en effet encore une rencontre de championnat en plein milieu de semaine avant de retrouver la Ligue des champions par après.