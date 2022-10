Julien De Sart : "Cette Gantoise de la première heure n'est pas la vraie Gantoise"

Amorphes et fébriles défensivement, les Gantois ont été défaits sur la pelouse de Djurgarden et occupent désormais la 3e place de leur groupe.

Quelle mauvaise soirée pour La Gantoise. Défaits 4-2 sur la pelouse de Djurgarden, les Buffalos occupent désormais la troisième place du groupe, derrière Molde et leurs adversaires du soir. Après la rencontre, c'est un Julien De Sart très déçu qui s'est présenté à l'interview.

"Notre performance de la première heure est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Comme face au Cercle de Bruges, nous concédons quatre buts alors que notre défense est censée être notre point fort. C'est incompréhensible. Cette défaite est cependant le résultat d'un échec collectif, pas seulement des défenseurs. Nous avons galvaudé trop d'opportunités en première période, et nous le payons cash malgré plusieurs parades de Davy Roef. Après le 4-0, j'avais vraiment le sentiment que nous pouvions battre cette équipe de Djurgarden. Surtout quand nous avons entamé notre remontée."

Si la défense, et notamment un Torunarigha méconnaissable, est à pointer du doigt, Julien De Sart ne veut pas chercher de coupable. "Cela ne sert à rien. J'ai essayé de faire mon travail au milieu de terrain, et je pense que c'était la même chose pour Jens-Petter Hauge. Vous êtes professionnel, et vous avez juste à faire votre travail. Même si la situation est dramatique. La rencontre de dimanche (NDLR : face à Malines, à la Ghelamco Arena) approche à grands pas, et nous devons nous battre ensemble. La Gantoise de la première heure n'est pas la vraie Gantoise, et nous devons le prouver le plus vite possible" conclut Julien De Sart.