Jusqu'à cinq ans d'interdiction de stade pour sept hooligans du KV Mechelen

Certains supporters du KV Mechelen ont provoqué une bagarre après la rencontre face à Westerlo, fin août dernier.

Après la rencontre folle opposant le KV Mechelen à Westerlo fin août dernier (5-4), sept hooligans du club malinois ont provoqué une bagarre et s'en sont physiquement pris à certains de leurs propres supporters, ainsi qu'à des employés du club. L'une des victimes a notamment été frappée à la tête à plusieurs reprises par plusieurs personnes.

La police a pu rapidement identifier les combattants. A la demande du député, cinq hommes, une femme, et un garçon mineur ont finalement été arrêtés. Le procureur de la province d'Anvers a immédiatement prononcé une peine provisoire de trois mois d'interdiction de stade. Deux d'entre eux ont également été placés sous surveillance électronique.

La Chambre nationale de l'exclusion civile, l'organe fédéral qui statue sur de tels actes, a quant à elle prononcé une condamnation définitive. Ils reçoivent des peines allant de 54 à 60 mois d'interdiction de stade, selon les informations de Het Gazet van Antwerpen. Une enquête policière a par ailleurs été ouverte, ce qui signifie que les sanctions pourraient prochainement prendre une ampleur encore plus importante.

Le club et l'instance des Malinwa Supporters se disent heureux et soulagés des sanctions infligées. "Le KV Mechelen est un club où tout le monde se respecte et où chacun doit pouvoir se sentir en sécurité. Il s'agit de têtes brûlées qui salissent le nom de notre club et de ses supporters."