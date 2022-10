Des Zèbres à coté de leurs pompes, des Canaris relancés

Un corner rentrant concédé en première période, une grosse erreur défensive en deuxième et une réaction bien trop tardive: le Sporting de Charleroi est passé à côté de son sujet au Stayen et STVV en profite pour grappiller trois unités (2-1).

Edward Still et les Zèbres avaient pris la route du Limbourg le couteau entre les dents, six jours après une défaite frustrante dans le choc wallon contre le Standard. Mais le Sporting de Charleroi n'a pourtant jamais semblé en mesure de faire trembler les Canaris de STVV, samedi soir.

Un coup de coin rentrant pour assommer Charleroi

La rencontre a d'ailleurs très mal commencé pour les protégés d'Edward Still avec un corner joliment brossé par Shinji Kagawa qui a surpris Pierre Patron: après seulement 12 minutes de jeu, l'ancien médian du Borussia Dortmund et de Manchester United lance idéalement les Trudonnaires dans la rencontre, en inscrivant, avec la manière, son tout premier but en Pro League.

Un but qui a gonflé la confiance des Canaris et qui a complètement plombé les Zèbres. Sonnés, les Carolos n'ont jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Et les hommes de Bernd Hollerbach ont enfoncé le clou. Pas en première période, malgré une belle occasion pour Okazaki juste avant la pause.

Un deuxième but de pour plier l'affaire

Mais bien après le repos. À 20 minutes du terme, Frank Boya profite d'une grossière erreur de Jonas Bager pour filer au but et placer le ballon hors de portée de Pierre Patron. Le match était plié et le score aurait même pu être plus sévère sans une intervention du gardien carolo devant Okazaki. Mais le Sporting a finalement sauvé l'honneur, grâce à une frappe enroulée d'Hosseinzadeh dans les arrêts de jeu.

Un but qui ne change toutefois rien au constat: le Sporting n'y était pas samedi soir et concède logiquement sa septième défaite de la saison. Charleroi glisse à la onzième place du classement, juste derrière les Trudonnaires qui mettent fin à une série de deux défaites consécutives et qui grimpent à la dixième place.