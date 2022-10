Vanaken évoque l'exclusion de Sylla : "Beaucoup de choses lui arrivent cette saison, et la pression est grande"

L'exclusion d'Abakar Sylla a assombri la victoire du Club de Bruges sur le RSC Anderlecht.

Abakar Sylla s'est jeté à corps perdu sur le tibia de Mario Stroeykens avec les deux pieds en avant dans les derniers instants. Le joueur du Club a été expulsé avec un carton rouge.

Même l'entraîneur Carl Hoefkens a dû intervenir pour calmer le joueur de 19 ans. Il risque une suspension de plusieurs semaines. Hans Vanaken a vu tout cela se produire. "C'est normal pour un gars aussi jeune que les choses aillent mal de temps en temps. Beaucoup de choses lui arrivent cette saison, et la pression est grande", a déclaré Vanaken dans le Het Nieuwsblad. "Nous ne devrions pas non plus le montrer du doigt maintenant. Il en tirera une leçon."