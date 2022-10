Le Real Madrid a oublié Mbappé : "Je ne lis même plus ce qui s'écrit sur lui"

Le flirt de Kylian Mbappé avec le Real Madrid l'été dernier a été rendu public par le joueur lui-même. Un drôle de procédé. Aujourd'hui, des rumeurs annoncent que le Français veut quitter le PSG, et le Real est bien sûr encore cité...

Mais le président du Real Madrid, Florentino Pérez, affirme que la page Kylian Mbappé est désormais tournée. Quelques mois après s'être mis à genoux pour attirer l'attaquant français, en vain, le club madrilène n'y penserait plus. "Je ne lis même plus ce qui s'écrit sur Kylian Mbappé", déclare Pérez à la Cadena Ser. "Cela n'est plus d'actualité".

Le Real Madrid semble en effet s'en sortir sans le joueur du PSG, trônant en tête de LaLiga et pouvant se targuer de compter un nouveau Ballon d'Or dans ses rangs. "Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera dans le futur mais actuellement, les attaquants du Real Madrid progressent de superbe manière. Vinicius, Rodrygo sont des cracks avec une grande carrière devant eux. Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Fede Valverde, Vinicius, Militao...l'avenir est prometteur". On en reparle au prochain mercato.