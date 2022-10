Neymar et son père nient tout irrégularité pour son transfert à Barcelone

Le procès de l'international a début cette semaine et doit faire la lumière sur des suspicions d'irrégularités lors de son transfert en 2013 chez les Catalans.

Devant la justice espagnole, ce mardi, Neymar a nié être impliqué dans quelconque irrégularité pour son transfert au FC Barcelone en 2013. Le joueur a expliqué n'avoir été impliqué dans aucune discussion, signant ce que son père lui donnait à signer.

Neymar a également expliqué ne pas avoir souvenir d'avoir été impliqué dans des négociations en 2011 pour l'exclusivité de son transfert au Barça. Des propos confirmés par son père.

Deux ex-présidents du Barça – Sandro Rosell et Josep María Bartomeu – et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont également impliqués et jugés dans cette affaire.

La société d’investissement brésilienne DIS – détentrice de 40 % des droits du joueur lorsqu’il jouait au sein du club brésilien de Santos, avant son départ à Barcelone - estime avoir été lésée lors de ce transfert et que le Barça ainsi que la famille du joueur ont voulu cacher le montant réel du transfert.