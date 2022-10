Steven Defour parviendra-t-il à faire revivre Malines ?

Le Malinwa a décidé de stopper les frais et de se séparer de son coach, Danny Buijs. Pour des lendemains meilleurs, on l'espère, avec un enfant du club à sa tête.

11 points sur 36, une série de 3 défaites de suite, 24 buts concédés - soit la 16e "meilleure" défense sur 18 - et 17 buts marqués. Pas besoin d'en dire plus : le KV Malines a raté son début de saison. Ou plutôt, il s'enfonce. Le 0 sur 6 engrangé en juillet avait été compensé par un beau 3-0 infligé à l'Union, un nul face au Cercle (0-0) puis une victoire spectaculaire (5-4) contre Westerlo.

Mais, depuis la fin du mois d'août, Malines ne fait que couler. Les Malinois n'ont plus remporté un match depuis le 10 septembre - 1-4 à Courtrai - et n'ont pris que...4 points sur 21 depuis leur victoire face aux Campinois. Ce succès aurait pu (dû) souder un groupe, servir son mental, lui donner confiance. Mais, tout au contraire, Malines erre, sans but(s) - 1 seul marqué sur les 4 derniers matchs - et maintenant sans coach.

Danny Buijs, arrivé de Groningue, avait fort à faire.Wouter Vrancken avait réalisé des merveilles sur ses 4 années passées Derrière les Casernes. Buijs, lui, n'aura eu que 4 mois pour relever la tête à une équipe qui a vu soit partir ses meilleurs éléments (Cuypers, Shved, Vinicius Souza) soit les voit sous-performer (Storm, Schoofs, Verstraete,...).

Tout n'a pas été mauvais, loin de là. Mais les faits, les chiffres révèlent une dure vérité : Malines ne compte qu'un point d'avance sur la zone rouge. Il était temps de réagir, et tant pis si Buijs aurait eu besoin de plus de temps. Le choix est dur, mais compréhensible.

C'est maintenant au tour de Steven Defour de reprendre les rênes du KVM. Pour celui qui est passé par les équipes de jeunes de Malines, y a terminé sa carrière puis y a commencé celle dans le coaching, le défi est colossal. Coup du sort : Defour débutera son mandat de T1 ce mercredi par la réception de son autre club de coeur, le Standard de Liège.