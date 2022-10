🎥 Le but décisif de Felipe Avenatti à Charleroi

L'attaquant uruguayen est sorti du banc pour offrir un point à Courtrai, mardi soir, grùce à un centre millimétré de son capitaine.

Menés 2-0 à la pause, les Courtraisiens auront dû attendre la 88e minute de jeu pour gommer définitivement les erreurs et approximations commises en première période à Charleroi. Après la réduction du score de Gueye en tout début de première période, c'est Felipe Avenatti qui est sorti de sa boîte pour offrir le point du partage au KVK.

L'attaquant uruguayen avait pourtant débuté la rencontre sur le banc, il a profité d'un excellent centre de Kristof D'Haene pour inscrire le but du partage. C'est le deuxième but de la saison pour Avenatti et c'est aussi le deuxième assist pour le capitaine des Kerels qui était, sans aucun doute, le meilleur courtraisien sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi.