Les Diablotins auront fort à faire à l'Euro 2023 : "On se réjouit d'affronter de telles équipes"

Les U21 de la Belgique connaissent leurs adversaires pour les phases de poules du prochain Euro.

Ainsi, les Diablotins se frotteront en juin prochain face aux Pays-Bas, le Portugal et la Géorgie. "Je pense que c'est un beau groupe", a déclaré le sélectionneur national, Jacky Mathijssen, après l'annonce des résultats. "On s'attendait un peu à ça parce qu'on savait qu'il fallait affronter des top équipes européennes ou des nations qui ont éliminé d'autres équipes du top."

Les Pays-Bas - tombeurs de nos Diablotions récemment en amical (1-2) - et le Portugal sont "deux belles équipes", selon Mathijssen, tandis que le match contre la Géorgie - pays organisateur avec la Roumanie - sera "sera spécial. Parce qu'ils seront à domicile, surtout que le match se disputera à Tbilissi, la capitale".

"Nous ne sommes pas encore à l'étape de faire des projections", a prévenu Mathijssen. "Pour le moment, on se réjouit d'affronter des bonnes équipes parce que ça va créer une belle motivation au sein de l'équipe. Et c'est quelque chose d'important pour ce groupe qui adore la pression et les défis. On l'a vu il y a quelques mois quand il a fallu aller au Danemark. Avec la mentalité qu'ils ont et avec le talent de ce groupe, il est possible que nous ayons nos bonnes chances."