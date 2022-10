Mazzù pas d'accord avec les critiques : "Si on analysait le contenu..."

Contre Bruges, Anderlecht a livré l'un de ses meilleurs matchs de la saison...sans point(s) au bout. Felice Mazzù espère désormais que ses joueurs peuvent enchaîner. Et épingle les critiques que le RSCA subit.

Anderlecht est 9e de D1A, et la bonne performance face à Bruges n'a pas été récompensée par des points. "Niveau résultats, ce n'est pas évident à gérer, mais au vu de la prestation contre Bruges, le groupe reste très positif. Tout le monde est conscient que cela a été l'une de nos meilleures prestations en termes d'intensité, et ce face à l'une des meilleures équipes du pays", souligne Felice Mazzù en conférence de presse. "Mais reste ce fait : on ne prend pas de points".

Il faudra réussir à rester tout aussi motivé au Gaverbeek. "Être aussi motivé contre Zulte que contre Bruges, ce sera l'un des points de ma théorie", sourit le coach. "Je vais pousser mes joueurs à mettre cette même intensité car c'est grâce à cela que nous allons gagner des matchs. Ca se joue sur l'aspect mental, il faut taper sur le clou. Mais quand on joue tous les trois jours, chaque entraînement ne peut pas être trop intense".

Anderlecht et Mazzù, trop critiqués ?

Felice Mazzù lui-même a été remis en cause ces dernières semaines. "J'aurais aimé avoir d'autres résultats, mais je reste confiant, conscient du travail qu'il reste à effectuer mais confiant. La prestation contre Bruges est positive", assure-t-il. "Mais dans le football, vous n'êtes jugé que sur vos résultats. Les vrais analystes de foot seraient peut-être moins virulents à mon égard s'ils regardaient les chiffres...mais chacun a droit à sa perception et son analyse".