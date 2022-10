Mbaye Leye a écarté Bossut: "C'est un ami proche, mais..."

Sammy Bossut a été mis sur le banc à Zulte Waragem après de moins bons résultats. Avec un nouveau gardien dans les buts, les Coalisés ont gagné le derby contre Courtrai.

Leye pense que la communication avec Bossut est importante. "Sammy est un bon ami à moi. Pour moi, il est important d'être honnête avec lui dans ma communication. Il est un leader dans ce groupe. Avant tout, vous devez avoir une communication ouverte dans de telles situations. Nous en avions donc parlé plusieurs fois au cours de la semaine. Il a compris que nous devions changer des choses."

Le respect mutuel demeure avec le gardien de but expérimenté. "Sammy est très direct, un peu comme moi. Il estime que le respect est important. S'il ne ressent pas de respect, vous voyez un autre aspect de sa personnalité. Je n'appelle pas ça négatif, mais normal. Avec son nombre de matchs en première division, c'est tout à fait normal. Je ne vais certainement pas le perdre non plus, c'est mon premier capitaine."

Bossut, d'ailleurs, aura certainement des occasions de rejouer, a confirmé Leye. "Après, nous avons aussi des gars comme Jelle (Vossen, ed.) et Timo (Derijck, ed.). Il ne faut surtout pas oublier ce que Sammy a déjà signifié pour Zulte Waregem, c'est pourquoi il sera certainement en action dans la Coupe de Belgique aussi !"