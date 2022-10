Lewandowski et Ansu Fati se régalent, le Barça croque Villarreal

Le Barça se relance après sa défaite dans le Clasico.

Frustrés par le Real dans le Clasico dimanche, le Barça et Robert Lewandowski ont réagi contre Villarreal ce jeudi. Le Polonais en a profité pour soigner ses statistiques personnelles en inscrivant les deux premiers buts des Catalans, à la 30e et à la 33e.

Ansu Fati a planté le troisième but trois minutes plus tard et le score n'a plus évolué ensuite. Le Barça s'impose largement (3-0) et revient à trois unités du Real en tête de La Liga. Villarreal pointe à la neuvième place.