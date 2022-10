L'Antwerp reprend sa marche en avant

Trois buts et une soirée tranquille: les Anversois se relancent et enfoncent un peu plus le KV Ostende.

Quatre jours après une sévère claque au Standard et à quelques jours d’un choc au sommet sur la pelouse du leader, l’Antwerp devait réagir à l’occasion de la réception d’Ostende, jeudi soir. Le bijou de De Laet Déterminés, les hommes de Mark Van Bommel ont pris les choses en mains dès le coup d’envoi et ils ont été récompensés après moins de trois minutes de jeu. Tout un symbole, c’est Ritchie De Laet, titulaire après quatre rencontres débutées sur le banc, qui lance la soirée du Great Old. D’une puissante frappe à distance qui finit sa course dans la lucarne du but d’un Dillon Phillips impuissant. Ekkelenkamp et Frey plient la rencontre Devant au marquoir, l’Antwerp contrôle les debats jusqu’à la pause, sans parvenir à doubler la mise. Mais le but du break tombe dès le retour des vestiaires, grâce à Jurgen Ekkelenkamp, à l’affût dans le rectangle. Le match est plié et Michael Frey monté au jeu à la 70e, y va lui aussi de son petit but, à dix minutes du terme pour sceller le sort de sa rencontre. Victoire tranquille pour le Great Old (3-0) qui revient à un point de Genk avant son déplacement dans le Limbourg de ce dimanche. Nouveau faux-pas en revanche pour Ostende, qui pointe toujours à une inquiétante 17e place avec un bilan de 11 points sur 33.