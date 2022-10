De persona non grata à sauveur, le début de saison étrange de Zinho Gano à Zulte Waregem : "Heureux que cela se soit éclairci"

C'est l'un de ces scénarios que vous ne pouvez pas imaginer à l'avance. Zinho Gano a offert la victoire contre Anderlecht. Il y a trois semaines, il était encore dans le noyau B des Flandriens.

Zinho Gano a marqué deux buts. "C'est pour cela qu'il est payé", a dit laconiquement Mbaye Leye. Mais on ne peut pas oublier qu'avec ce Gano, Zulte Waregem aurait pu avoir quelques points de plus. "Dans cette période difficile, j'ai continué à travailler", a déclaré Gano hier soir. "J'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma carrière et je savais que je devais être prêt. J'ai travaillé très dur physiquement et j'en récolte les fruits maintenant."

"Tout le monde connaît mes qualités dans les seize mètres. Sur le deuxième, le croisement de Ciranni était parfait, comme à l'entraînement. Il était pourtant difficile de rester droit sur ce terrain. Maintenant, nous allons faire la fête pendant un certain temps, mais pas trop longtemps. Nous pouvons en profiter pendant un certain temps. Nous avons travaillé très dur pour cela. On s'est dit cette semaine de ne pas en rester à cette victoire de derby face à Courtrai. Je suis très fier des garçons. La mentalité était au top !"

La semaine dernière, une solution a émergé. "Nous nous sommes assis avec les trois parties (conseil d'administration, entraîneur et joueur) et avons tout réglé. Je suis heureux que cela soit arrivé et maintenant nous pouvons tous en tirer le meilleur parti ensemble."

Mais il s'est transformé en un match tumultueux. "Je vais analyser tout cela plus tard. C'était bizarre, oui. Et aussi toujours cette attente, mais c'est comme ça en Belgique. Je ne vais pas trop en parler car nous avons obtenu les trois points."