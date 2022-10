Le superbe but de De Laet contre Ostende: "Je ne me retrouve pas souvent dans cette position..."

De retour dans le onze de base anversois, Ritchie De Laet a fêté ça comme il se doit: avec un splendide but.

Ritchie De Laet doit prendre son mal en patience à l'Antwerp depuis le début de saison, mais il répond présent quand Mark Van Bommel fait appel à lui. Après avoir débuté 8 des 9 dernières rencontres du Great Old sur le banc, le défenseur anversois était de retour dans le onze de base jeudi soir contre Ostende et il n'a pas eu besoin de plus de trois minutes pour inscrire son premier but de la saison.

Et quel but! En bonne position à 20 mètres de la cible, Ritchie De Laet a décoché une splendide frappe qui n'a laissé aucune chance au portier ostendais. "C'est très agréable de marquer un tel but. En tant que défenseur, je ne me retrouve pas souvent dans cette position, donc, quand c'est le cas, je n'hésite pas à tenter ma chance." C'est ce qu'il a fait contre Ostende et il a bien fait, puisque son but lancé l'Antwerp vers une large victoire (3-0).