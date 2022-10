Mark van Bommel ne veut pas entendre parler de test : "Ça ne s'arrête pas pour nous après Genk"

L'Antwerp s'est imposé en douceur face au KV Ostende (3-0) et se concentre désormais pleinement sur le match au sommet contre le Racing Genk.

Mark van Bommel était tout d'abord heureux que son équipe soit sortie indemne du match contre le KV Ostende avant le choc de dimanche contre Genk. "En principe, nous serons suffisamment frais pour dimanche. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour se préparer tactiquement pour Genk, mais d'un autre côté, bien sûr, nous avons travaillé sur notre propre idée de jeu toute la saison", a déclaré Van Bommel en conférence de presse.

"Vous prenez cela avec vous et vous ajoutez des choses au fur et à mesure. Avons-nous un plan spécifique pour arrêter le danger Onuachu ? Nous ne travaillons pas spécifiquement sur un joueur. Il s'agit aussi de couper l'approvisionnement d'Onuachu", a souligné le technicien néerlandais.

Un véritable test contre Genk ? "Lors d'un test ou d'un examen, on réussit ou on échoue et puis ça s'arrête. Alors que pour nous, bien sûr, ça ne s'arrête pas après Genk. Je regarde plutôt la situation dans son ensemble. Jusqu'à présent, nous avons gagné 11 de nos 13 matchs de championnat. J'aurais certainement aimé signer pour cela avant le début de la saison."