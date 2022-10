Union-Bruges, la revanche ? "On l'a toujours en travers de la gorge quand même !"

Ce samedi, l'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la phase classique la saison passée, reçoit le Club de Bruges qui l'a privée du titre. Après le match de mercredi, les réactions divergeaient sur le sentiment qui prédominait.

Quel match cela va être ce samedi au Parc Duden. Si la lutte pour le sommet du classement fait rage en ce moment entre l'Antwerp et Genk (l'autre choc du week-end), personne n'a oublié la lutte homérique entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges la saison passée. Karel Geraerts, lui, joue la carte de la modestie : "Il ne faut pas repenser à ça, la saison passée est la saison passée, c'est différent désormais. Et si Bruges a été champion, c'est parce qu'ils le méritent. Il faut être correct", relativise l'entraîneur de l'USG.

Lazare Amani, lui, est cash : il y aura un surplus de motivation face aux champions en titre. "Bruges reste Bruges, c'est la meilleure équipe de Belgique. Je ne veux pas parler de revanche, ils ont été plus forts, ils ont été champions. Mais bien sûr, ça nous reste un peu en travers de la gorge", concède l'Ivoirien. "On ne veut pas le dire, mais bien sûr, ça nous reste là. Mais comme le coach nous l'a dit, il faut aller de l'avant, pas rester coincés dans le passé si on veut justement avancer et peut-être les battre enfin".

Nielsen est le bienvenu

Il y aura deux hommes à battre pour l'Union : Simon Mignolet, qui n'a pas encore encaissé contre l'Union, et l'ancien de la maison Casper Nielsen. "Nous sommes chaque fois tombés sur un bon gardien, qui a fait des choses extraordinaires et est encore meilleur maintenant", sourit Amani. "Peut-être que je commence à marquer au bon moment !".

Quant à Nielsen, Ismaël Kandouss l'affirme : cela restera dans une ambiance positive. "C'est toujours un plaisir de jouer Bruges, même si c'est chaque fois la guerre contre eux. Casper Nielsen est toujours le bienvenu ici, bien sûr ! C'était un bon joueur pour nous, maintenant il fait de belles choses à Bruges et on est contents pour lui".