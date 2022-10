Bonnes nouvelles pour le Club de Bruges avant Porto

Le Club de Bruges a besoin d'un point contre Porto pour s'assurer la première place du groupe.

Le parcours du Club de Bruges en Ligue des Champions est jusqu'ici presque parfait. Trois victoires, contre chaque adversaire, et enfin un nul sur la pelouse de l'Atlético Madrid qui qualifie l'équipe pour le printemps européen dans la plus belle des compétitions : que demander de plus ?

Et bien, par exemple, de réaliser au moins un match nul ce mercredi contre Porto. Ce petit point permettrait au Club d'éviter un autre vainqueur de poule en huitième de finale en février 2023. Pour ce duel contre les Portugais, le Club pourra compter... sur l'ensemble de son noyau, à part Mats Rits, blessé de longue date.

Le seul point d'interrogation concernait Clinton Mata, mais ce dernier s'est entraîné avec le groupe ce mardi d'après Het Nieuwsblad. Une très bonne nouvelle pour Carl Hoefkens donc. La rencontre se déroulera ce mercredi à 21 h 00.