Eden Hazard de retour sur les terrains en Ligue des Champions?

obre. En Ligue des champions, le Real Madrid se déplace sur le terrain du RB Leipzig, avec comme objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le Real s'est déjà entraîné lundi soir à la Red Bull Arena de Leipzig, mais Benzema et Valverde manquaient à l'appel. En effet, ils n'ont pas voyagé en Allemagne. Benzema a reçu le Ballon d'or lundi dernier, mais il est légèrement blessé. Il a également été mis à l'écart contre le FC Sevilla le week-end dernier.

L'autre star madrilène du moment, Valverde, a joué contre Séville. Cependant, il a reçu un coup à la jambe. L'Uruguayen ne s'en est pas suffisamment remis. Par ailleurs, Lucas Vazquez, Dani Ceballos et Mariano Diaz n'ont pas non plus été retenus dans le groupe des 23 d'Ancelotti pour cause de blessure. Il est possible que cela ouvre des opportunités pour Hazard. Le Diable Rouge a joué deux fois dans cette campagne de Ligue des Champions : au Celtic, il est entré en jeu et a même marqué, et au Shakhtar Donetsk, où il était titulaire.

Mardi soir, le Real Madrid a l'occasion de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions. S'il ne perd pas lors de la visite du RB Leipzig, la victoire dans le Groupe F ne peut échapper au champion en titre. Dans l'autre duel de la poule, le Celtic FC et le Shakhtar Donetsk s'affrontent.