Marc Degryse juge les débuts de Mark van Bommel : "Il a osé prendre des décisions difficiles"

Bien qu'il soit en difficulté ces dernières semaines, l'Antwerp est actuellement deuxième au classement derrière le Racing Genk.

Malgré les récentes défaites, Marc Degryse est particulièrement enthousiaste quant aux premiers mois de Marc Degryse à l'Antwerp. "L'équipe est bien constituée. Il y a beaucoup plus de clarté sur la façon de jouer que la saison dernière sous Brian Priske", a déclaré Degryse à De Telegraaf.

Parce que ce n'est pas si évident que ça. "Van Bommel a également osé prendre des décisions difficiles, comme écarter Radja Nainggolan de la sélection et préférer Vincent Janssen à Michael Frey au poste d'attaquant."

La façon dont Van Bommel s'est adressé à la presse n'est pas non plus celle que tout le monde attendait de lui. "Il dégage une grande assurance et peut parfois donner une réponse cynique. Cela a aussi un certain charme."