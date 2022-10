Villarreal aurait déjà trouvé le remplaçant d'Emery

Selon les informations du toujours très bien informé Fabrizio Romano, Villarreal va nommer dans les prochaines heures Quique Setien à la tête de son équipe première.

Le journaliste italien ajoute que Setien est en contact direct avec le président du club, Fernando Roig, et que les négociations iraient dans le sens d'un accord.

Villarreal tiendra donc bientôt son nouvel entraîneur. Coach reconnu pour son identité de jeu au Betis Séville, Setien avait ensuite totalement loupé son passage au FC Barcelone, subissant notamment une humiliation historique 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Villarreal are confident to complete the agreement with Quique Setién as new head coach in the next hours - as Setién is in direct negotiations with president Roig. 🚨🟡 #Villarreal



It's considered matter of details - as former Barça coach looks set to replace Unai Emery. pic.twitter.com/LtVz04x7Ru