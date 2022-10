Hein Vanhaezebrouck doit faire face à une sélection limitée : "Je reste optimiste"

Les Gantois doivent gérer de nombreuses blessures au sein de leur effectif.

Ce jeudi soir, La Gantoise se déplace aux Shamrock Rovers dans le cadre de la cinquième journée de Conference League. Pour cette rencontre, lors de laquelle La Gantoise n'aura pas le droit à l'erreur, les absents sont pourtant nombreux : Castro-Montes, De Sart, Owusu, Tissoudali, Hanche-Olsen et Lemajic sont tous indisponibles. Pas une excuse, cependant, pour Hein Vanhaezebrouck.

"La sélection est mince, mais compte tout de même plusieurs joueurs d'expérience, tels que Kums, Vadis, Ngadeu et Godeau. Ça peut compter en notre faveur. Cette sélection ne doit pas être une excuse. Il faut en tenir compte, mais c'est tout."

Malgré les mauvais résultats en championnat ainsi que sur la scène européenne, l'entraîneur des Buffalos reste un éternel optimiste. "Je ne devrais peut-être pas, mais je suis toujours optimiste. Cette sélection ne me procure aucun sentiment négatif. Même si tu es parfois critique, tu peux toujours rester optimiste. Nous avons quelque chose à réparer, et je ne veux vraiment pas finir cette campagne à la troisième place. Je sais que nous méritions plus, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons manqué d'efficacité dans les zones offensives et défensives, et nous devons désormais corriger le tir" conclut l'entraîneur Gantois.