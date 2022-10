Le Soulier d'Or en ligne de mire pour Simon Mignolet ? Thibaut Courtois l'espère !

Récemment élu meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois espère voir un autre portier belge remporter un prix individuel, cette saison.

7e du Ballon d'Or, Thibaut Courtois a logiquement été élu meilleur gardien de but au monde. Une récompense prestigieuse, mais on ne peut plus logique au vu des performances de l'ancien du KRC Genk la saison dernière. Toujours aussi décisif, Courtois a vu cette saison un autre gardien belge s'illustrer sur la scène européenne, en la personne de Simon Mignolet. Les deux hommes s'entendent bien, et le portier du Real Madrid ne souhaite que du bien à son homologue.

"Il ne devrait y avoir aucun doute autour de sa présence à la Coupe du Monde. Certainement pas avec le niveau qu'il a atteint ces derniers temps. Il mérite toute la reconnaissance. C'est un gardien de haut niveau qui est en train de le prouver en Ligue des Champions. En Belgique, vous êtes logiquement moins mis en valeur que dans un grand championnat. Mais j'espère sincèrement qu'il remportera le Soulier d'Or. Personne n'a fait mieux et ne le mérite plus que lui" peut-on lire dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Une belle déclaration pour Simon Mignolet, qui semble filer tout droit vers la plus grande récompense individuelle de sa carrière.