Andres Iniesta se confie sur sa dépression : "Je suis toujours en thérapie"

L'ancien international espagnol a voulu jouer carte sur table concernant son état de santé mental.

Alors que le sujet de la santé mentale des hommes reste un sujet assez tabou dans notre société, plusieurs personnalités ont déjà pris la parole pour tenter de sensibiliser les autres à ce sujet. Dans un podcast nommé "Wild Project", c'est au tour d'Andres Iniesta de s'exprimer sur ce sujet qui le touche personnellement.

Si peu de témoignages de footballeurs ont déjà été recueillis, l'ancien international espagnol avait déjà confié avoir été sujet à la dépression. "Je n'ai plus eu le plaisir ni l'énergie que la vie devrait vous donner. Vous commencez à vous sentir mal, ils font des tests mais ne trouvent rien. Et pourtant, vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous regardez votre corps et votre esprit et voyez tout en noir. Je voulais juste prendre ma pilule le soir et me reposer. C'est là que je me sentais mieux", a confié Iniesta.

Le joueur du Vissel Kobé explique que sa relation avec sa femme a même pris un coup : "Il semblait y avoir un mur entre nous et c'était la même chose avec mes parents. Je n'étais pas triste parce que j'avais joué un mauvais match ou que ma copine m'avait quitté, c'était autre chose. Ce n'est que lorsque vous le ressentez vous-même que vous pouvez le comprendre".

Avec ce témoignage, Iniesta espère que plus de personnes oseront parler de leurs problèmes : "Quand ça vient de quelqu'un qui est célèbre, qui a tout l'argent du monde, on se dit : 'Merde, ça peut arriver à n'importe qui'".

Il ne cache pas qu'à l'heure actuelle, il se fait toujours suivre : "On ne s'en remet jamais complètement. Je suis toujours en thérapie parce que j'ai besoin de me soigner".