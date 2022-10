Mark van Bommel revient sur la tentative de carjacking dont il a été victime : "Un choc"

Le coach de l'Antwerp a été menacé par un homme armé alors qu'il rentrait chez lui.

Mark van Bommel a vécu une bien désagréable mésaventure plus tôt cette semaine. Un homme armé l'attendait dans son garage et semblait vouloir lui voler sa Porsche Panamera. Plus de peur que mal pour le coach de l'Antwerp, qui est revenu sur cet épisode ce vendredi en conférence de presse - selon des propos relayés par le Nieuwsblad.

"C'était un choc. Mais je dois faire mes compliments à la police. Ils sont arrivés très rapidement et ont bien géré (le problème). C'est souvent sous-estimé."

"Je vais bien", assuré le Néerlandais. "Le lendemain, j'étais de retour sur le terrain d'entraînement. Il suffit d'avancer le plus vite possible. Si tu y penses trop, tu stagnes."

La société se durcit, tout devient plus agressif. En partie à cause de mes années à l'étranger, on m'a rappelé de toujours faire attention. Et je l'ai toujours fait. Maintenant, cela m'a été utile", a regretté van Bommel. "C'est ridicule que nous devions en parler maintenant, que les gens pensent à prendre des montres ou des choses dont vous avez de bons souvenirs."

L'Antwerp rencontrera l'Antwerp ce dimanche (21h).