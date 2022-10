"Dans notre situation, j'aurais préféré les trois points"

Adnan Custovic, le coach de Courtrai, voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein.

Adnan Custovic et Courtrai ont arraché un point avec Courtrai. "C'était un match difficile, contre une équipe qui nous a constamment mis sous pression. Dans les dix premières minutes, nous nous sommes laissés dépasser et avons encaissé"



"Après cela, nous avons essayé de revenir. La deuxième période était meilleure. Nous avons gagné plus de duels et nous avons égalisé." Pourtant, l'entraîneur n'était pas complètement satisfait. "Revenir à la fin, c'est bien, mais dans notre situation, j'aurais préféré trois points", a été honnête avec Custovic.

C'est vrai qu'au final, c'est Courtrai qui peut se montrer déçu. "C'est le football. Les qualités de Messaoudi sont la vitesse et la puissance, mais il a parfois besoin de voir d'autres solutions. Mais ces choses-là se travaillent. Il a marqué et je suis heureux pour lui."

La semaine prochaine, un match entre deux candidats à la relégation aura lieu contre Ostende. "Ce sera un match complètement différent. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas jouer au football. Celui qui gagnait les duels allait gagner le match. Chacun a eu sa mi-temps".