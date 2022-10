Muslic étonne après avoir été rattrapé au score: "Non, je ne suis pas déçu"

Le Cercle aurait très bien pu prendre les trois points sur la pelouse de Courtrai.

Miron Muslic et le Cercle de Bruges ont laissé échapper une avance d'un but sur la pelouse de Courtrai ce samedi. "Mais je ne suis pas du tout déçu", a surpris l'entraîneur. "Je pense que nous avons été dominants au début. Nous avons mené au score et nous aurions pu tuer le match avec le 2-0. Courtrai a tout de même réussi à égaliser et à la dernière minute, nous avons eu une énorme chance avec Denkey. Je pense que c'est un point mérité pour les deux équipes".

Le Cercle n'était-il pas trop fatigué à la fin à cause du pressing constant ? "Je ne pense pas que c'était le problème. Courtrai a pris beaucoup de risques et a gardé trois hommes devant. Nous avons pris la mauvaise décision à plusieurs reprises. Nous avons été trop égoïstes et nous avons essayé à partir de 25 mètres. Nous pouvons faire mieux."