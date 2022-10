Officiel : Yves Vanderhaeghe et le KV Ostende, c'est fini

Comme on le soupçonnait depuis ce matin, Yves Vanderhaeghe a été licencié par la direction du KV Ostende.

Yves Vanderhaeghe (52 ans) n'est plus l'entraîneur du KV Ostende. Arrivé en février dernier à la suite d'Alexander Blessin, parti pour le Genoa, Vanderhaeghe avait maintenu les Côtiers en D1A et avait été prolongé jusqu'en 2024 à la tête du KVO, mais cette saison 2022-2023 ne se passe pas comme prévu. Ostende végète ainsi en bas de classement avec 14 points, deux de plus que le premier relégable.

Malgré une victoire dans un match très importante contre Zulte Waregem la semaine passée, la direction ostendaise a décidé de se séparer de Vanderhaeghe après la défaite de ce week-end à Bruges (4-2). Le bilan de l'ex-coach de Courtrai et du Cercle de Bruges à la tête du KVO est de 4 victoires, 2 nuls et 9 défaites cette saison.