Le RSCA Futures prend le SL 16 à froid et s'adjuge le Clasico U23

Deuxième match et autant de victoires pour Guillaume Gillet à la tête du RSCA Futures. Et cette fois, dans un match qui a toujours beaucoup compté pour l'ancien Mauve !

Guillaume Gillet a probablement savouré cette belle victoire de ses jeunes joueurs face au Standard, même s'il ne s'agissait "que" du SL 16. Ce vendredi, le RSCA Futures s'est en effet adjugé le "petit" Clasico en D1B et garde donc un bon rythme de croisière malgré la promotion de Robin Veldman vers l'équipe A.

Très vite, c'est le SL 16 qui mettra les Futures sur du velours : une très mauvaise relance plein axe d'Epolo trouve Chris Lokesa qui, d'une belle inspiration, punit l'erreur d'un joli ballon piqué (1-0, 7e). Le Standard tente de réagir mais Engwanda se dégage bien devant un Brrou peu inspiré ce vendredi, avant que le RSCA frappe encore. Sur corner cette fois, David Hubert place une belle tête pour faire le break (2-0, 13e). Le reste de la première période sera plus équilibrée, mais le Standard a été cueilli à froid, et peinera à réagir, pas aidé par la lourdeur de Noah Ohio devant. C'est même Matthieu Epolo qui devra empêcher le 3-0 à la 31e d'une main ferme devant Michez.

En seconde période, Bart Verbruggen sortira son premier vrai arrêt devant Rayane Berberi, Rouche le plus en jambes (53e). Très important car dans l'autre sens, c'est 3-0 : Enock Agyei offre un petit festival côté droit et sert Chris Lokesa en retrait (54e). Le Standard paraît alors hors du coup, mais recevra une occasion de se remettre dedans : un penalty concédé par Camara sur Calut. Le jeune latéral échouera cependant à se faire justice lui-même, Verbruggen partant du bon côté (63e). La messe est dite, et le score aurait même pu être plus large si Agyei (73e) et Stassin (80e) avaient été plus altruistes face au but.

Avec cette victoire, le RSCA Futures reprend temporairement une belle seconde place en D1B, tandis que le SL 16 commence à devoir regarder vers le bas...