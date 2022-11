Dieumerci Mbokani tacle Anderlecht : "La direction a fait de mauvais choix..."

Dieumerci Mbokani évolue en D1B, mais n'a pas perdu du regard le Sporting d'Anderlecht. Le Congolais regrette les difficultés de son ancien club.

On le sait, Dieumerci Mbokani (36 ans) a fait des appels du pied très insistants à Anderlecht ces dernières années, sans jamais faire son retour. Vincent Kompany, notamment, jugeait l'attaquant trop âgé pour son projet, et la direction a maintenu cette position l'été dernier. Actuellement en D1B, à Beveren, Mbokani suit la saison difficile du RSCA avec attention. Et il se serait bien vu former un duo explosif avec Fabio Silva. "Son talent saute aux yeux mais il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Comme ce que je fais avec Barry à Beveren, c'est un bon joueur, mais jeune. J'essaie de l'aider", explique Dieumerci Mbokani au Nieuwsblad.

Pour "Dieu", Anderlecht manque d'une chose : "Des joueurs de classe avec de l'expérience. Il y avait peut-être de bonnes raisons de licencier Mazzù mais je ne pense pas que l'entraîneur était le problème", analyse-t-il. "Vous avez Refaelov, Vertonghen et Hoedt, mais sinon ? La direction a fait de mauvais choix durant le mercato. Le scouting à Anderlecht pose problème, comparé à auparavant. Et vous ne pouvez pas être champion avec un mauvais scouting".