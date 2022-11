Vrancken sur l'efficacité offensive de Genk : "Vous obtenez ce que vous méritez"

Wouter Vrancken semble être la bonne personne pour réaliser de grandes choses avec le Racing Genk.

Si les Limbourgeois n'ont encore rien entre les mains en guise de trophée, les troupes dirigées par Wouter Vrancken viennent cependant de signer un record. Avec 9 victoires consécutives, ils font mieux que n'importe quelle équipe de Genk dans la compétition.

"C'est génial", a déclaré Wouter Vrancken devant la caméra d'Eleven Sports. "Aujourd'hui, l'avance précoce signifiait que Charleroi devait faire sortir son bloc", analyse Vrancken.

Pourtant, les choses se sont tendues en seconde période lorsque le remplaçant Heymans s'est occupé du 2-1. "Certaines choses n'ont pas bien fonctionné et le bloc défensif n'était généralement pas bon aujourd'hui", critique-t-il.

"Nous avons ce que nous méritions"

Bien sûr, Vrancken ne pouvait pas être négatif à propos de son attaque et de Paul Onuachu. Le Nigérian a marqué à lui seul les quatre buts. "Nous savions que nous devions maintenir une bonne circulation du ballon contre une équipe qui ne bouge pas beaucoup. Cela s'est bien passé aujourd'hui mais il pourrait y avoir plus d'infiltrations dans les 16. Mais mes hommes ont continué à pousser tout le match et ensuite vous obtenez ce que vous méritez", juge-t-il. .

Au final, la blessure de Bryan Heynen a semblé mettre un petit coup au moral de Genk, mais Vrancken pense (et surtout espère) que ce n'est pas trop grave.