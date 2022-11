Carl Hoefkens : "Cette défaite n'est certainement pas la fin du monde"

Le Club de Bruges a perdu la Bataille des Flandres contre La Gantoise (2-0) à la Ghelamco Arena.

Carl Hoefkens s'est rendu compte que le Club de Bruges était trop fébrile ce dimanche aujourd'hui alors que La Gantoise évoluait à un très bon niveau. "Jouer La Gantoise est toujours un match spécial pour le Club de Bruges. Les 15 premières minutes, nous avons bien commencé et trouvé les espaces. Puis nous avons encaissé ce premier but et à partir de là, c'est devenu trop peu", a lâché le coach des Gazelles.

"Le deuxième but était également évitable. Après ça, tout s'est écroulé de notre côté. J'ai vu une équipe adverse intense et motivée aujourd'hui, ils nous ont rendu la tâche difficile. Je ne m'inquiète absolument pas des chiffres, je ne les ai jamais regardés et ne le ferai pas maintenant. Les prochains matchs sont importants et c'est tout ce qui compte. Je ferai l'analyse de ce match avec les joueurs demain. Nous en tirerons les conclusions qui s'imposent et les appliquerons aux prochains matchs. Cette défaite n'est certainement pas la fin du monde, nous devons nous relever après les moments difficiles."