Alfred Schreuder proche de la porte à l'Ajax ?

L'Ajax a perdu contre le PSV ce dimanche. La défaite 1-2 est une mauvaise nouvelle pour Alfred Schreuder. L'ancien entraîneur du Club de Bruges peut craindre pour son job.

"Ne soyez pas surpris si Alfred Schreuder est sur le banc pour la dernière fois en tant qu'entraîneur principal de l'Ajax cette semaine contre Vitesse et FC Emmen. Le nouvel entraîneur s'engage de plus en plus dans une voie sans issue", a déclaré Driessen, journaliste au Telegraaf, qui estime que les supporters en ont également assez. Les champions en titre ont perdu 1-2 contre le PSV dimanche.

Même quelqu'un sans diplôme d'entraîneur voit que l'équipe de Schreuder s'enfonce de plus en plus au fil de la saison. On peut certes exiger qu'à ce stade, trois mois après un été de transferts mouvementé (220 millions d'euros vendus et 105 millions d'euros achetés) le nouvel entraîneur ait reconstitué le puzzle", estime le journaliste, qui conclut que plus aucun joueur ajacide n'est en forme.

"Dans sa situation désespérée, Schreuder s'accroche à la première place du classement, mais c'est une vision limitée de la réalité", souligne Driessen. "L'Ajax joue bien en dessous de son niveau avec les qualités des joueurs présents. Dès la première seconde, la décision de préférer Rensch à Blind contre le PSV a eu un effet paralysant sur tous les joueurs de l'Ajax. Ce que l'Ajax a montré avec le ballon ne ressemblait à rien. Alors que c'est précisément là que résident les qualités de Blind."