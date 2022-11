L'Antwerp ne marque pas contre Anderlecht : "C'est le problème de ces dernières semaines"

L'Antwerp a beaucoup joué dans la moitié de terrain d'Anderlecht, mais n'a pratiquement pas forcé d'occasions. Et cela semble être le problème du Great Old ces dernières semaines : une panne offensive.

Après le partage entre l'Antwerp et Anderlecht ce dimanche soir au Bosuil, Toby Alderweireld est arrivé à une conclusion. "Défensivement, c'était très bien aujourd'hui contre des joueurs rapides", a déclaré le défenseur. "Mais ça doit être meilleur à l'avant. Ce ballon ne veut tout simplement pas entrer et c'est le problème des dernières semaines. Cette dernière passe n'est pas bonne ou alors c'est la finition qui ne l'est pas.

"Maintenant, prenez cette mêlée dans le grand rectangle (Bataille qui tire sur le poteau), ça doit toujours être un but, surtout à domicile. Il faut se créer plus d'occasions devant."

Jelle Bataille ne pensait pas pouvoir faire beaucoup mieux. "Que ce n'était pas immédiatement un tir puissant ? Ce n'était pas nécessaire dans cette position. Mais le ballon est d'abord allé sur le mollet de Debast, puis sur le poteau et ensuite à l'extérieur."