Ronny Deila méfiant avant le déplacement à Dender : "Une rencontre où nous avons tout à perdre"

Nouveau coup d'arrêt pour le Standard de Liège qui n'a pas su éviter le piège eupenois samedi soir (2-0). Les Rouches auront à coeur de renouer avec la victoire mardi soir contre Dender, mais aussi de passer au prochain tour de la Coupe de Belgique

Après avoir chuté à Eupen samedi soir, le Standard de Liège se déplace mardi soir (20h30) du côté de Dender dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. "Un match très important puisqu'il y a un trophée à la clé, et tout le monde veut aller le plus loin possible", a confié Ronny Deila.

Le technicien norvégien pourrait faire tourner son effectif en Cofidis Cup avant la dernière rencontre de championnat dimanche contre l'Union avant la trêve internationale. "Une rotation ? Je ne sais pas encore, il faut être prudent car c'est une rencontre où nous avons tout à perdre", a expliqué Deila.

Le matricule 16 a hâte de retrouver la scène européenne et le moyen le plus court pour y parvenir est la Coupe de Belgique. Les Liégeois l'ont bien compris et devront éviter le déplacement piège à Dender, 9ème actuel de Challenger Pro League avec 14 points au compteur. Soit deux unités de plus que le SL 16 FC, les U23 des Rouches.