Avec le départ de Gérard Piqué, Barcelone cherche un nouveau capitaine

Avec le départ du défenseur, le club cherche activement un quatrième capitaine

Et ce choix sera pris par le vestiaire après la coupe du monde. Sergio Busquets restera le premier capitaine, mais le deuxième capitaine etait Gérard et le trou sera comblé par Sergi Roberto, anciennement 3ème dans la hiérarchie. Alba vient prendre la troisième place et laisse un trou pour un nouveau capitaine au FC Barcelone.

Marc-André Ter Stegen devrait prendre cette place au vu de son ancienneté, mais, selon les médias catalans, Ousmane Dembélé voudrait également se présenter, tandis que Xavi lui opterait pour Lewandowski. Le club se réunira après la coupe du monde pour élire son quatrième capitaine.