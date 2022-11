Hein Vanhaezebrouck commente les nombreux joueurs en fin de contrat à La Gantoise.

A La Gantoise, un grand nombre de joueurs sont dans les derniers mois de leur contrat au club.

Hein Vanhaezebrouck n'est certainement pas inquiet de ce grand nombre de joueurs qui pourraient chercher d'autres clubs après cette saison. "Je ne décide pas du contrat de Sven Kums ou d'autres. C'est à la direction de décider", a-t-il ajouté dans le Het Nieuwsblad.

"Ils décident du moment où ils parlent à qui. S'ils me demandent des conseils, je leur en donne. Je fais face à ce qui se passe maintenant. Je ne peux qu'indiquer la situation, mais ces gars qui seront en fin de contrat, ça ne m'empêche pas de dormir."

Les joueurs répondent à ce sujet. "C'est logique. Vous ne devriez pas non plus avoir à y faire face en permanence. Il est également important d'être performant. Cela seul améliore votre propre situation, indépendamment de ce qui sera décidé ensuite : extension ou non."

"De meilleures offres pourraient même arriver, si vous vous débrouillez bien. Si ce n'est pas le cas, il y a moins d'intérêt et votre club actuel a le pouvoir et il peut aussi proposer des conditions moins avantageuses."