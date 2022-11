Un documentaire sur la Copa America dévoile les coulisses de la victoire Argentine

En quête d'un trophée avec l'équipe nationale, Messi l'a obtenu l'été 2021 au Maracana après avoir battu le Brésil 1-0. Un documentaire Netflix est sorti en Argentine et dévoile les coulisses.

Le documentaire revient surtout sur la finale où on voit des anciens coéquipiers de Lionel Messi et lui-même s'exprimer sur ce match. L'Argentin avoue que l'ovation du Maracana est le plus beau moment de sa carrière.

Au niveau de ses coéquipiers, on peut voir un groupe argentin très soudé avec Rodrigo De Paul notamment très fier d'avoir donné le sacre au Sextuple ballon d'or. On peut y voir également Luis Suarez et Ronaldinho être contents du trophée pour La Pulga qui avait souffert de ses nombreux échecs.

Le plus inattendu reste les propos de Neymar et Alves, dévastés par la défaite, mais heureux d'avoir donné un trophée international à leur ami qui le méritait tant.

Nulle doute qu'avec cette Copa América, Léo Messi rentre encore un peu plus dans l'histoire de son pays et rêve sûrement de dépasser le grand Diego en ramenant la Coupe du Monde .