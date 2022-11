🎥 Serie A : service minimum pour la Juventus chez la lanterne rouge

En visite à Verona, la Juventus n'a pas manqué l'occasion de faire le plein de points avant la réception de la Lazio dimanche.

Pourtant, les choses n'ont pas été simples face à la lanterne rouge où évolue l'ancien Anversois Martin Hongla, qui s'est vue refuser un premier penalty (77e) par la VAR pour une main, puis au autre (84e) pour un pied trop haut.

Moise Kean a inscrit l'unique but de la partie (60e), bien servi par un autre ancien Parisien Adrien Rabiot. Monté en cours de partie, Alex Sandro a été exclu dans les arrêts de jeu pour deux jaunes (81e et 90e+2).

La Juve empoche une seconde victoire de rang et rejoint le podium de manière provisoire. Le Verona conserve la lanterne rouge.

Thanks to Moise Kean goal, Juventus beat Verona and advance to third place ..#VeronaJuve



pic.twitter.com/qJD2suBzKP