Frank Defays veut relancer Charleroi après l'humiliation subie à Seraing : "Nous étions tous abattus"

Les Zèbres tenteront de repartir du bon pied, ce samedi face à Malines (20h45).

Charleroi est donc éliminé de la Coupe de Belgique, après une lourde défaite subie sur la pelouse de Seraing (4-1). "À Seraing, on était tous abattus après l’élimination", a déclaré Frank Defays en conférence de presse ce vendredi - selon la DH. Nous devons nous concentrer sur le match suivant, qui est toujours le plus important. Pour ce faire, nous avons communiqué positivement."

Le KV Malines attend les Carolos ce samedi. Les Malinois sont eux aussi en difficulté en championnat. Mais Defays ne préfère pas comparer. "C’est vrai que pour la presse, on peut faire le parallèle entre la saison de Malines et de Charleroi, mais peu importe ce qui se passe chez eux, je me concentre sur mon équipe."

Defays devra se passer de Jonas Bager et Ken Nkuba. "Jonas a reçu un coup et n’est pas à 100 %, ce n’est rien de grave. Juste une question de quelques jours, mais il ne sera pas prêt pour ce samedi soir."

"Pour Ken, il souffre d’une petite lésion musculaire qui devrait le tenir écarté des terrains pendant dix à quinze jours."