Coupe du Monde 2022 : la Suisse, l'éternelle surprise

La Coupe du Monde débute dans un mois jour pour jour. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour de la Suisse, dont on en sait jamais à quoi s'attendre.

Est-ce qu'il existe une équipe plus neutre que la Suisse? On a envie de répondre non, tant la NATI ne fait jamais figure de favoris dans les grandes compétitions. Pourtant, le passé récent a toujours montré qu'il fallait toujours se méfier des Helvètes.

Lors du dernier Euro, cette équipe était revenue de nulle part contre la France, étant menée 3-1, avant d'égaliser et de s'imposer lors des tirs du but. Les Diables en ont aussi un mauvais souvenir lors de la toute première Ligue des Nations et la lourde défaite 5-2 en Suisse.

Lors des qualifications, on a beaucoup parlé de la Suisse d'ailleurs, puisque la NATI a remporté son groupe devant l'Italie, en ne perdant pas contre les Champions d'Europe en titre. Aucune défaite, deux nuls face aux Italiens et l'affaire était dans la poche pour les Suisses. Lors de cette Coupe du Monde, le groupe sera relevé : le Brésil, la Serbie et le Cameroun. Les rencontres seront donc bien disputées.

Quelques stars..

Il y a des joueurs très connus dans cette équipe, avec deux-trois stars qui évoluent dans des grands clubs. Il y a évidemment Shaqiri, l'ancien ailier du Bayern Munich, qui évolué désormais à Chicago en MLS. Séférovic, l'attaquant qui brille quand les grandes rencontres arrivent, sera, lui aussi, présent tout comme le milieu de terrain d'Arsneal : Xhaka.

Les adversaires des Suisses devront aussi de méfier d'Okafor, l'attaquant de Salzburg, qui peut faire la différence avec sa vitesse et sa puissance dans les courses en profondeur. Bref, l'équipe entraînée par Murat Yakin pourrait très bien créer une nouvelle fois une petite surprise en accédant au second tour. Mais si l'élimination est au bout des trois premiers matches, personne ne criera à la déception.