José Riga content d'être de retour à Visé : "Un partage n'aurait pas été immérité"

Ce samedi après-midi, il y avait un derby liégeois au programme entre Visé et le RFC Liège. Les Oies ont perdu à domicile contre les Sang et Marine (0-1) lors de la 13ème journée de Nationale 1.

José Riga a effectué son retour à Visé deux jours avant le derby face au RFC Liège. Les Mosans ont eu plusieurs occasions en première mi-temps, mais le tournant de la rencontre avait lieu après la pause avec l'exclusion d'Hendrickx. Quelques minutes plus tard, D'Ostilio ouvrait le score pour les Liégeois. "Nous aurions pu prendre les commandes de la rencontre au vu de nos opportunités en début de rencontre. Je reproche juste à mes joueurs d'avoir très mal débuté cette deuxième période en étant réduit à dix, ", a confié José Riga à l'issue de la rencontre.

En fin de rencontre, Bonemme avait l'occasion de recoller au score, mais le back droit envoyait le ballon à côté. "Nous avons eu la possibilité de revenir au score, en vain. Le partage n'aurait pas été immérité. Ce que je retiens, c'est cette incapacité à garder le même rythme après la pause", a souligné l'ancien coach du Standard de Liège. "Il faut retenir le positif car certains joueurs ont très bien presté. Il fallait être plus concret et plus régulier. Il faut arrêter de souffler le chaud et le froid", a ajouté le technicien belge qui effectue son quatrième passage chez les Oies. "C'est la fois inattendu et prévisible si on se réfère à la relation qui me lie au président", a conclu Riga.