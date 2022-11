Les Diables engagent un professeur de yoga connu d'Eden Hazard

Vinay Menon a connu le capitaine des Diables Rouges lorsqu'il était instructeur de bien-être du côté de Chelsea.

L'information paraît absurde mais elle est pourtant véridique : les Diables Rouges ont engagé un professeur de yoga. Selon le Nieuwsblad, Vinay Menon a intégré le staff et il connaît déjà un nom de la bande : Eden Hazard.

En effet, les deux hommes se sont connus quand le Diable Rouge évoluait encore à Chelsea. "Il y a beaucoup de pression dans le football de haut niveau et Vinay vous aide à relâcher la pression et à vous détendre", a déclaré Hazard au New York Times.

C'est après avoir enseigné le yoga à la famille Abramovich que Vinay Menon a été engagé chez les Blues suite à une proposition de l'ancien propriétaire Roman Abramovich en 2008.

Menon sera donc dans le staff des Diables pour la Coupe du monde au Qatar afin de permettre aux joueurs d'être au top mentalement et physiquement avant les rencontres.