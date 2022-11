La famille Glazer, Rooney, Neville : Cristiano Ronaldo s'en prend à d'autres figures de Manchester United

L'international portugais avais déjà fortement critiqué son entraîneur actuel Erik ten Hag.

A chaque jour son lot de révélations donc. Après avoir attaqué Erik ten Hag, entraîneur actuel de Manchester United, et Ralf Rangnick, intérim avant l'arrivée du Néerlandais, Cristiano Ronaldo s'en est pris à d'autres figures des Red Devils.

Ainsi, il n'a pas hésité à balancer sur la famille Glazer, les propriétaires du club : "Ils ne se soucient pas de Manchester United, ils l’ont transformé en un club marketing".

Mais également à deux anciens coéquipiers d'Old Trafford : Gary Neville et Wayne Rooney. CR7 les accuse de profiter de son nom car il s'agit de la personne la plus suivie au monde : "C’est tellement facile de critiquer quelqu’un à la télévision alors que vous n’avez qu’un seul point de vue. C’est dur de voir des gens avec qui tu as partagé un vestiaire te traiter de la sorte".

"Ce ne sont pas mes amis. Ils étaient simplement des collègues. Nous avons joué ensemble, mais nous ne nous voyions pas en dehors des terrains, pour dîner ensemble ou quoi que ce soit."