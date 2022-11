Rodrygo: " Je me sens comme un leader dans toutes mes équipes"

Rodrygo est revenu longuement sur le Brésil et le Real Madrid lors d'une interview pour Marca.

Rodrygo jouait encore en ligue brésilienne il y a trois ans mais il savait déjà que son chemin était tout tracé: " Je me suis toujours préparé à réussir en football. Depuis que je suis arrivé au Real Madrid, mes principaux objectifs étaient doubles: gagner la Ligue des champions avec le Real, ce que j'ai déjà pu faire, heureusement, et pouvoir disputer une Coupe du monde avec le Brésil. Je me sens toujours important dans l'équipe nationale. Et je me sens toujours comme un leader, quand c'est mon tour, au Brésil et dans toutes les équipes où j'ai joué. Ce que je veux, c'est aider là où je suis. C'est ce que je propose toujours quand je suis sur le terrain. Nous ne sommes pas les grands favoris juste parce que nous avons les cinq étoiles. Nous sommes parmi les plus forts, c'est sûr, mais il y a d'autres grandes équipes nationales".

Concernant le Real et ses coéquipiers, l'attaquant dévoile quel adversaire il aimerait éliminer. "Ils sont tous bons, mais si je devais choisir, j'éliminerais Rüdiger avec l'Allemagne, parce que c'est un gars très fort, c'est très difficile de le passer comme attaquant. Je le vérifie tous les jours à l'entraînement et, croyez-moi, c'est comme ça que je vous le dis. Passer Antonio, c'est comme passer un avion."